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Общество

Эксперт предупредил россиян о последствиях торговли валютой на чёрном рынке

Фото: РИА Новости

Продажа наличности на чёрном рынке в условиях действующих валютных ограничений незаконна и грозит высокими штрафами, а потенциальная выгода при этом – ничтожна. Об этом рассказал РИА Новости эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

«Продажа на чёрном рынке может иметь те же последствия, что и обмен валюты, минуя обменные пункты в «лихие» 90-е. Кроме того, согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за осуществление незаконных валютных операций – от 20 % до 40 % суммы незаконной валютной операции. Рискнув, много «заработать» не удастся», – предостерёг Сергей Миронюк.

Что касается официальных способов купли-продажи валюты, то сейчас это возможно через банки. Но здесь клиентам сейчас приходится сталкиваться с некоторыми ограничениями. Так, банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля этого года.

Банки сейчас получают валюту от компаний-экспортёров, банков-нерезидентов и от обмена валют. Но большая их часть – безналичная, поэтому на выдачу валюты в наличном виде и существуют ограничения, пояснил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.  

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