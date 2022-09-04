Церемония закрытия поэтического фестиваля «Словенское поле» проходит сегодня в Изборске

13:04, 04 сентября 2022, ПАИ

Церемония закрытия поэтического фестиваля «Словенское поле» проходит в Изборске 4 сентября. В этом году культурное мероприятие проходит в Псковской области в одиннадцатый раз, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сегодня в рамках мероприятия планируются выступление поэтов и бардов и подведение итогов литературных конкурсов.

На мероприятие также прибыли воспитанники Великолукской школы-интерната. Дети прочитали со сцены стихи российских поэтов, также организаторы и участники «Словенского поля» в рамках акции «Книга в подарок» подарили ребятам своим книги.

Председатель правления Псковского регионального отделения организации «Союз писателей России» Игорь Смолькин (Изборцев) поприветствовал юных гостей фестиваля т отметил, что раньше, в его молодости, книга была лучшим подарком.

«Хороших книг в магазине не было, но в каждом доме была книжная полка, на которой стояли книги как русских писателей, так и зарубежных Книга дарила нам счастье. Надеюсь, что сегодняшний наш подарок тоже будет для вас маленьким счастьем», — отметил Игорь Изборцев.

Сегодня на закрытии фестиваля подведут итоги Всероссийского поэтического конкурса «Во славу России!» и поэтического конкурса «На земле, где мы с тобою выросли…».

Напомним, в этом году фестиваль прошёл с 2 по 4 сентября в рамках литературно-исторического проекта «Память поколений», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.