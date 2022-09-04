Церемония закрытия поэтического фестиваля «Словенское поле» проходит сегодня в Изборске
Церемония закрытия поэтического фестиваля «Словенское поле» проходит в Изборске 4 сентября. В этом году культурное мероприятие проходит в Псковской области в одиннадцатый раз, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Сегодня в рамках мероприятия планируются выступление поэтов и бардов и подведение итогов литературных конкурсов.
На мероприятие также прибыли воспитанники Великолукской школы-интерната. Дети прочитали со сцены стихи российских поэтов, также организаторы и участники «Словенского поля» в рамках акции «Книга в подарок» подарили ребятам своим книги.
Председатель правления Псковского регионального отделения организации «Союз писателей России» Игорь Смолькин (Изборцев) поприветствовал юных гостей фестиваля т отметил, что раньше, в его молодости, книга была лучшим подарком.
«Хороших книг в магазине не было, но в каждом доме была книжная полка, на которой стояли книги как русских писателей, так и зарубежных Книга дарила нам счастье. Надеюсь, что сегодняшний наш подарок тоже будет для вас маленьким счастьем», — отметил Игорь Изборцев.
Сегодня на закрытии фестиваля подведут итоги Всероссийского поэтического конкурса «Во славу России!» и поэтического конкурса «На земле, где мы с тобою выросли…».
Напомним, в этом году фестиваль прошёл с 2 по 4 сентября в рамках литературно-исторического проекта «Память поколений», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Церемония закрытия поэтического фестиваля «Словенское поле» проходит сегодня в Изборске