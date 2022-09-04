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Общество

В России снизился спрос на айтишников

HeadHunter зафиксировал снижение вакансий в ИТ-сфере на фоне роста числа резюме. Об этом сообщает РБК.

Количество вакансий в ИТ с начала года снизилось на 25 %, а резюме — выросло на 55 %. Эксперты объясняют это выходом на рынок айтишников, окончивших онлайн-курсы. При этом сохраняется дефицит высококвалифицированных кадров.

Как отметил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, на сокращении спроса на специалистов в ИТ сказался тот факт, что сотрудники ушедших зарубежных компаний весной и в начале лета нашли работу в российских компаниях. Таким образом, к середине лета оказалась заполнена большая часть вакансий. Также, по его версии, потребность в сотрудниках снизилась из-за сокращения экспорта ИТ-услуг из России.

«Из сочетания этих факторов оказалось, что рынок труда перестал быть дефицитным. Но это состояние будет продолжаться недолго. Рост уровня зарплаты сотрудников по ряду специальностей говорит о том, что потребность в программистах будет расти», - добавил специалист.

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