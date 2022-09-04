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Общество

Нарушения перевозки детей выявили сотрудники ГИБДД в Великих Луках

Фото: газета «Великолукская Правда Новости»

Нарушения перевозки детей выявили сотрудники госавтоинспекции во время рейда в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великолукская Правда Новости».

Сотрудники Отдела ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки и Управления образования Администрации города в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели рейд вблизи учебных заведений города.

Главной целью было выявление и пресечение административных правонарушений по перевозке детей в салоне автомобиля.

Фото: газета «Великолукская Правда Новости»

Сотрудники ГИБДД проверили наличие детских кресел и удерживающих устройств у средней школы № 2. Также родителям раздали специальные памятки о правилах дорожного движения. К раздаче памяток присоединились и ученики школы: они обратили внимание взрослых на наличие у школы пешеходных переходов и призвали водителей сбавлять перед ними скорость.

По итогам рейда была выявлено шесть административных правонарушений, в том числе касающихся перевозки детей, отметили в сообщении.

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