Новый контейнер для мусора украли в Пустошке

17:27, 04 сентября 2022, ПАИ

В Пустошке украли новый контейнер для раздельного сбора мусора: как сообщили в администрации района, контейнер стоял на улице Пионерской возле здания бывшего приюта. Об этом сообщает группа Вконтакте «Граждане Пустошкинского края».



Спустя время контейнер удалось найти в километре от его положенного места – в конце улицы Лазарева. На камеры попали и хулиганы, сделавшие это, на них будет написано заявление в полицию.



Уважаемые пустошане, этот случай, к сожалению, не единичный, в соцсетях регулярно появляются сообщения о ночных погромах. Если вы стали свидетелем инцидента, не оставайтесь в стороне и сообщите в полицию (02, с мобильного – 112).