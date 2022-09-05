«Русское лето» с известными рок-группами устроят в Пскове

10:05, 05 сентября 2022, ПАИ

Музыкальные и театральные фестивали ожидают псковичей на протяжении всего сентября. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online» 5 сентября.

По её словам, 9 сентября пройдёт фестиваль военных духовых оркестров. Фестиваль является филиалом мероприятия «Спасская башня», которое проходит в Москве. А 10 числа состоится сводный концерт на стадионе «Машиностроитель». В нём примет участие псковский оркестр «Геликон».

Ольга Тимофеева также рассказала о федеральном проекте в поддержку специальной военной операции - «Русское лето». 17 сентября в Псков приедут группа «СерьГА», «7Б» и другие рок-коллективы.

С 24 сентября псковичей ждёт Пушкинский театральный фестиваль. На нём представят спектакль театрального режиссёра Константина Богомолова. Председатель комитета по культуре отметила, что он приедет на мероприятие лично.

Кроме того, она добавила, что в следующим году исполняется 700 лет городу Гдову и 550 лет Псково-Печерскому монастырю. К этим датам активно готовятся, и идей для празднования уже очень много, подчеркнула Ольга Тимофеева.