Пять пожаров ликвидировано на территории Псковской области за сутки

09:51, 05 сентября 2022, ПАИ

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации пяти пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в 7:38 в Усвятском районе в деревне Шершни на Центральной улице в жилом доме размером 6 х 8 метров огнём повреждена кровля на площади 10 м2. Предположительная причина – неисправность дымохода отопительной печи.

В 20:19 в Локнянском районе в деревне Башово на Школьной улице на открытой территории около школы происходило тление угля на площади 25 м2. Предположительная причина – самовозгорание угля.

В 22:04 в Псковском районе в СНТ «Черняковицы-2» сгорела баня размером 4 х 3 метра. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В 21:55 в Бежаницком районе в деревне Сысоево сгорела хозяйственная постройка размером 6 х 4 метра. Предварительная причина – КЗ электропроводки внутри хозяйственной постройки.

В 1:03 в Острове в Шоссейном переулке сгорела баня размером 4 х 7 метров. Предположительная причина – неисправность дымохода отопительной печи.