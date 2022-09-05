Пять пожаров ликвидировано на территории Псковской области за сутки
За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации пяти пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, в 7:38 в Усвятском районе в деревне Шершни на Центральной улице в жилом доме размером 6 х 8 метров огнём повреждена кровля на площади 10 м2. Предположительная причина – неисправность дымохода отопительной печи.
В 20:19 в Локнянском районе в деревне Башово на Школьной улице на открытой территории около школы происходило тление угля на площади 25 м2. Предположительная причина – самовозгорание угля.
В 22:04 в Псковском районе в СНТ «Черняковицы-2» сгорела баня размером 4 х 3 метра. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
В 21:55 в Бежаницком районе в деревне Сысоево сгорела хозяйственная постройка размером 6 х 4 метра. Предварительная причина – КЗ электропроводки внутри хозяйственной постройки.
В 1:03 в Острове в Шоссейном переулке сгорела баня размером 4 х 7 метров. Предположительная причина – неисправность дымохода отопительной печи.
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