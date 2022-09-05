Детский врач-невролог начнёт принимать в перинатальном центре Пскова

10:30, 05 сентября 2022, ПАИ

Детский врач-невролог начнёт принимать в перинатальном центре Пскова 7 сентября. Об этом сообщает официальная группа «Перинатальный центр | Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Невролог – один из основных специалистов для детей с рождения. Впервые ваш малыш встречается с детским неврологом ещё в роддоме, потом плановые осмотры этого врача проводятся в месяц, в три, в полгода, в 9 месяцев (при наличии показаний), в год», – отметили в медучреждении.

На приём могут попасть дети до трёхлетнего возраста, требующие периодического обследования врача-невролога в декретированные сроки, а также пациенты, имеющие заболевания нервной системы.

Приём будет вести врач-невролог Елена Егорова. Справки и запись по телефону (8 8112) 67-29-78.