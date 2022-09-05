«Наука молодых»: псковичка отличилась на всероссийском форуме

11:24, 05 сентября 2022, ПАИ

Участие в VII Всероссийском молодёжном форуме «Наука будущего – наука молодых» приняли студенты Псковского государственного университета. Мероприятие прошло в Новосибирске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Университет на форуме представили три участника: Владимир Тимофеев и Анна Дмитриева из института инженерных наук презентовали свои работы в секции «Транспорт, машиностроение и энергетика», Софья Краснова из института гуманитарных наук и языковых коммуникаций выступила в секции «Гуманитарные науки».

По результатам защиты работ Анна Дмитриева стала победителем конкурса, заняв третье место.

Помимо конкурса научно-исследовательских работ, ребята приняли участие в работе круглых столов и мастер-классов, посетили пленарное заседание и экскурсию по Новосибирску, академическому городку и Новосибирскому государственному университету. «Программа форума была насыщенной и масштабной, ребята приобрели новый опыт, впечатления и эмоции», – отметили в пресс-службе.

Отметим, что VII Всероссийский молодёжный форум «Наука будущего – наука молодых» является междисциплинарным научным мероприятием, которое ежегодно проводится на площадках ведущих университетов России. В этом году площадкой форума стал Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ).

Форум ориентирован на выявление российской научно одаренной молодёжи, привлечение их к поиску ответов на решение глобальных научных проблем, укрепление образовательных и научных связей между поколениями учёных в рамках отдельных научных направлений и междисциплинарного сотрудничества.

В рамках форума в три этапа проводился конкурс научно-исследовательских работ. Первый этап включал подачу заявок и экспертизу представленных работ. Авторов работ, прошедших экспертизу, пригласили в Новосибирск для участия во втором и третьем этапах в очном формате, где они представили свои работы в постерной сессии и выступили с презентациями в десяти направлениях. В финале конкурса приняло участие 316 человек из разных регионов России.