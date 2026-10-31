Псковскому театру кукол передали куклу, уцелевшую в блокадном Ленинграде

11:44, 31 октября 2026, ПАИ

Коллекционер Алексей Макаров из Мурманска подарил «блокадную» куклу Псковскому областному кукольному театру. Об этом рассказала заведующая художественно-постановочной частью театра Мария Воробьёва в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По её словам, это кукла размером около 30 см, выпущенная на ленинградской фабрике в 30-х годах. Игрушку подарили девочке, которая, по данным Марии Воробьёвой, застала блокаду, была в эвакуации и всю жизнь прожила в Ленинграде.

«Родственники подарили вот этому Алексею Макарову, который живёт в Мурманске, куколку из Ленинграда. А он потом, когда приехал на выставку, привёз и подарил её мне», – сказала Мария Воробьёва.