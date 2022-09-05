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Общество

Дизайнерская коллекция студенток ПсковГУ появилась на страницах модного журнала

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Дизайнерские образы Day&Night появились на страницах модного журнала Hunter Magazine: их создали студентки Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

«Образы летних дня и ночи воплотились в лёгких фатиновых тканях, которые подчёркивают их мимолётность. Летний день —жаркий, яркий, лучи на короне модели ассоциируются с солнечными лучами, они одновременно падают на цветы, даря им жизнь и отражаются от них, озаряя всё вокруг. Образ летней ночи тоже лёгкий, на фиолетовом фоне неба раскинулись серебряные звёзды. Головной убор с луной и лёгкими облаками создаёт своеобразную дымку», — рассказали создатели коллекции.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Над образами Day&Night работали Владлена Смирнова, Анастасия Штин, Ксения Митрофанова, Екатерина Федосеева, Светлана Егорова, Алина Волетова, Любовь Алексеева. Коллекция создавалась под руководством преподавателей ПсковГУ Натальи Елисеевой и Ольги Поспеловой.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Девушки также отметили, что золотое платье шили студенты, а синее — преподаватель.

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