Дизайнерская коллекция студенток ПсковГУ появилась на страницах модного журнала

11:53, 05 сентября 2022, ПАИ

Дизайнерские образы Day&Night появились на страницах модного журнала Hunter Magazine: их создали студентки Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Образы летних дня и ночи воплотились в лёгких фатиновых тканях, которые подчёркивают их мимолётность. Летний день —жаркий, яркий, лучи на короне модели ассоциируются с солнечными лучами, они одновременно падают на цветы, даря им жизнь и отражаются от них, озаряя всё вокруг. Образ летней ночи тоже лёгкий, на фиолетовом фоне неба раскинулись серебряные звёзды. Головной убор с луной и лёгкими облаками создаёт своеобразную дымку», — рассказали создатели коллекции.

Над образами Day&Night работали Владлена Смирнова, Анастасия Штин, Ксения Митрофанова, Екатерина Федосеева, Светлана Егорова, Алина Волетова, Любовь Алексеева. Коллекция создавалась под руководством преподавателей ПсковГУ Натальи Елисеевой и Ольги Поспеловой.

Девушки также отметили, что золотое платье шили студенты, а синее — преподаватель.