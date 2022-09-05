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Политика

Житель Латвии испугался псковских туристов на пляжах Испании

Наличие русскоязычных туристов в Испании шокировало жителя Латвии. Он начал искать «схемы», по которым русские летят в Испанию через Латвию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».

«Приехал в Испанию продлить лето. Что-то невиданное – Ryanair из Риги был полный русскими из России, по паспортам видел, что они. Вроде бы три автобуса из Пскова в аэропорт привезли. Раскусили новую схему, как добраться в ЕС», – пожаловался латыш Атис Скуя. Он добавил, что на пляжах сейчас слышна только русская речь.

Более того, русских туристов испугался и бывший посол США в РФ Майкл Макфол. Он тоже сейчас находится в Испании и шокирован тем, сколько там отдыхает россиян. «Почему они не отдыхают на Урале? Или в Белоруссии?» – написал Майкл Макфол в Twitter.

Напомним, что в середине августа власти Латвии захотели ограничить въезд в страну по «шенгену» для россиян. К концу августа на совете глав МИД ЕС была достигнута договорённость, что граничащие с Россией страны могут устанавливать запрет на въезд россиян по шенгенским визам.

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