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Политика

Россиян предупредили об отсутствии гарантий въезда в Европу при наличии «шенгена»

Факт наличия шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

По словам главы евродипломатии, наличие «шенгена» является лишь предварительным условием для въезда в ЕС, но не гарантией, что турист сможет въехать в конкретную страну.

«Министры [иностранных дел ЕС. – Ред.] договорились [на неформальной встрече в Праге 30-31 августа. – Ред.], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы – это не гарантия, что [российский. – Ред.] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», – сказал Жозеп Боррель.

Напомним, что в середине августа власти Латвии захотели ограничить въезд в страну по «шенгену» для россиян. К концу августа на совете глав МИД ЕС была достигнута договорённость, что граничащие с Россией страны могут устанавливать запрет на въезд россиян по шенгенским визам.

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