В Пскове началась проверка готовности к отопительному сезону

14:57, 05 сентября 2022, ПАИ

Готовность к предстоящему отопительному периоду проверяют в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Проверка потребителей тепловой энергии пройдет с 5 сентября по 14 сентября. Специалистам предстоит проинспектировать 52 управляющие компании, а также ЖСК, ТСЖ, которые обслуживают 1299 многоквартирных домов. Кроме того, рабочая комиссия проверит 120 городских социальных объектов (это учреждения здравоохранения, культуры, спорта, школы и детские сады).

В ходе обследования специалисты проверяют документы, подтверждающие и указывающие на устранение нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок, проведение промывки оборудования, выполнение ремонтных работ и их качество, состояние тепловых сетей, трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, наличие и работоспособность приборов учета, отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию и многое другое.

По результатам проверки рабочая комиссия оформляет акт проверки готовности, после чего потребителям тепловой энергии выдаются паспорта. Получить паспорта готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов потребителям тепловой энергии необходимо до 14 сентября.

Напомним, что после проверки жилищного фонда, с 24 октября по 31 октября, рабочая комиссия проверит готовность к отопительному сезону ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций.