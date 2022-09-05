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Общество

Шесть единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

Шесть единиц оружия изъяли у жителей Псковской области сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с 29 августа по 4 сентября росгвардейцы провели 56 проверок условий хранения гражданского оружия и выявили 15 административных правонарушений.

Отметим, что владельцы гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, должны обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии ЛРР можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30 %.

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