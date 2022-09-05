Областной суд оставил в силе решения об отказе в регистрации двух кандидатов на выборы

17:30, 05 сентября 2022, ПАИ

Псковский областной суд оставил в силе решения об отказе в регистрации двух кандидатов на выборы главы Палкинского района и в Собрание депутатов Пыталовского района. Об этом сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Псковской области.

Так, областной суд поддержал решение Печорского районного суда об отказе в удовлетворении исковых требований Дмитрия Денисова к ТИК Палкинского района. Ранее Дмитрий Денисов посчитал незаконным постановление ТИК об отказе в регистрации и обратился в районный суд, который отказал ему в удовлетворении иска.

Кроме того, областной суд оставил в силе решение Пыталовского районного суда об отказе в удовлетворении исковых требований Алексея Алексеева к ТИК Пыталовского района. Алексей Алексеев тоже не был согласен с постановлением ТИК и обратился в районный суд, но ему отказали в удовлетворении иска.