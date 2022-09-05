Новые правила для геодезических работ позволят сократить их время и повысить точность измерений

19:00, 05 сентября 2022, ПАИ

Минстрой России подготовит в этом году изменение №1 к своду правил СП 126 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве», устанавливающему требования к производству геодезических работ, контролю точности геометрических параметров возводимых зданий и сооружений, мониторингу деформаций строительных конструкций, исполнительных и контрольных съемок. Об этом сообщает комитет по строительству и ЖКХ Псковской области.



При доработке свода правил планируется включение требований по применению цифровых информационных моделей и инженерных цифровых моделей местности при выполнении геодезических разбивочных работ, а также для обеспечения контроля фактического планово-высотного положения конструкций и объемов выполненных строительно-монтажных работ. Кроме того, будет предусмотрена возможность использования роботизированных тахеометров со спутниковыми приемниками и высокоэффективных технологий наземного лазерного сканирования.



В обновленный свод правил будут включены требования, которые учитывают передовые технологии выполнения разбивочных работ с применением ГНСС-аппаратуры (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) в режиме RTK («Кинематика в реальном времени») и новые технические решения по применению пленочных отражателей при передаче координат на монтажный горизонт. Документ также будет дополнен пунктами по использованию датчиков наклона и наземного лазерного сканирования при мониторинге.



Планируется, что уточнение и существенное обновление требований СП 126 с учётом применения современных технологий позволит сократить сроки выполнения работ до 30% и повысить точность измерений.