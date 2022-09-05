Экологическая тропа для туристов появится в Локнянском районе

20:01, 05 сентября 2022, ПАИ

Новая экологическая тропа появится в деревне Гоголево Локнянского района. Об этом пишет «Псковская правда» со ссылкой на сотрудников Полистовского заповедника. Она будет посвящена истории деревни, ее жителям и окрестным лесам.

Экомаршрут будет называться «Люди и леса». Он победил в конкурсе на грантовую поддержку проектов, направленных на развитие внутреннего туризма в направлении «Разработка новых туристских маршрутов». В авторах проекта числятся салон путешествий «Дива. Псков», Полистовский заповедник, благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город».

По плану тропа будет начинаться в окрестностях деревни Гоголево и проходить по территории охранной зоны Полистовского заповедника. В качестве объектов показа выступят природные и исторические достопримечательности.

По задумке авторов, создание экологического маршрута даст возможность увеличить туристический поток в деревню, в том числе в период межсезонья, расширить экономические возможности местных жителей за счет продажи продукции со своих приусадебных участков, заготовок и сувениров собственного производства туристам и укрепить партнерские отношения между заповедником и жителями Гоголево.