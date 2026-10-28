Проститься с отцом Олегом Тэором псковичи смогут 28–29 октября

08:50, 28 октября 2026, ПАИ

Проститься с отцом Олегом Тэором смогут жители Псковской области 28–29 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковский епархии.

28 октября в 14:00 гроб с телом протоиерея Олега Тэора доставят в храм Святого Князя Александра Невского. С этого времени круглосуточно можно будет прощаться с батюшкой.

Отпевание состоится в храме Святого Князя Александра Невского 29 октября. Начало литургии в 8:00, отпевания – приблизительно в 10:00.

После отпевания гроб с телом старца для погребения перевезут на погост Выбуты.

Напомним, Олег Тэор был одним из самых известных священнослужителей в Псковской области. Он ушёл из жизни 26 октября. Прощание с отцом Олегом пройдёт 29 октября в воинском храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в Пскове.