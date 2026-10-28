«На природу сон навевает»: Ефимий Осенний наступил по народному календарю

07:41, 28 октября 2026, ПАИ

Память Евфимия Солунского, жившего в IX веке в Палестине, отмечают православные сегодня, 28 октября. Никита (такое имя дали будущему святому при рождении) появился на свет в христианской семье, по настоянию родителей рано женился, но уже в 18-летнем возрасте, оставив жену и дочь, принял постриг в монастыре на горе Олимп, пишет портал calend.ru.

Спустя некоторое время Евфимий стал схимником, ушёл в Афон и поселился там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвлении плоти. Когда молва о его подвижничестве стала распространяться и к святому потянулись паломники, он укрылся от людей на острове. После смерти своего товарища он основал монашескую общину близ Салоник, восстановив развалины древнего монастыря Святого Андрея.

«Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает», – говорили в народе. И действительно, зима уже приближалась, и всякое растение и животное готовилось к её приходу.

На Руси считали, что с холодами активизировались и нечистые духи, как, например, кикимора. По поверью, с Ефимия она начинала мешать бабам и девушкам в любом начинании: путала пряжу, рвала ткань, била горшки.

Несмотря на проделки нечисти, крестьянки продолжали заниматься домашними делами. В первую очередь, мяли и трепали лён, готовили пряжу. В тёплых краях начинали убирать в омшаники последние ульи.