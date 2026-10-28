День бабушек и дедушек отмечают в России

08:31, 28 октября 2026, ПАИ

День бабушек и дедушек, достойно дополняющий череду семейных праздников, отмечают в России сегодня, 28 октября. Об этом пишет портал calend.ru.

Славные традиции празднования уже имеет День матери. Вслед за этим в календарь российских праздников вошли День отца, а также (хотя и неофициально) День братьев и сестёр, День дочери и День сыновей.

В России День бабушек и дедушек празднуют с 2009 года. Дату 28 октября выбрали с связи с тем, что именно в конце октября у древних славян отмечались Осенние Деды – праздник, призванный укрепить связь с предками и объединить все поколения.

Для очень многих людей бабушки и дедушки – это неотъемлемая часть жизни, а детские годы и воспоминания невозможны без того, чтобы перед глазами не оказался их добрый образ.