Великолукские спортсмены-самбисты привезли награды с турнира в Торжке
Великолукские самбисты привезли медали с турнира по самбо, сообщила корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
4 сентября в городе Торжок прошёл турнир по самбо, посвященный Дню знаний, среди юношей и девушек 13-14 и 15-16 лет.
Воспитанники МАУ «СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ « Отечество- Псковская область» заняли следующие места:
Прокошенко Дарья -до 43 кг.- 3 место
Зайцев Юрий -до 64 кг.- 3 место.
Тренирует спортсменов Евгений Мишанов.
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