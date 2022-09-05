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Великолукские спортсмены-самбисты привезли награды с турнира в Торжке

Великолукские спортсмены привезли медали из Торжка. Фото Великолукская правда. Новости

Великолукские самбисты привезли медали с турнира по самбо, сообщила корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

4 сентября в городе Торжок прошёл турнир по самбо, посвященный Дню знаний, среди юношей и девушек 13-14 и 15-16 лет.

Воспитанники МАУ «СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ « Отечество- Псковская область» заняли следующие места:

Прокошенко Дарья -до 43 кг.- 3 место

Зайцев Юрий -до 64 кг.- 3 место.

Тренирует спортсменов Евгений Мишанов. 

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