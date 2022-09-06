«Лето красное, будь со мной!»: псковские випы рассказали о ярких летних воспоминаниях

17:36, 06 сентября 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации поделились с корреспондентами самыми яркими летними воспоминаниями, рассказали о прибавлении в семействе, удачной рыбалке, поездках по стране и на Северный полюс, псковских фестивалях и народной дипломатии.

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков:

– Если совсем просто и без воспоминаний о летних образовательных стройках-ремонтах, то я скажу, что мне удалось побывать на Серебряном озере и искупаться, правда, уже после того, как вроде надо заканчивать. Первый раз искупался и понежился на солнце в районе 15 августа.

Ну а в остальном, знаете, в системе образования традиционно самый запоминающийся момент лета – 31 августа, потому что это рубежная точка, когда вы сделали все дела и понимаете, что к завтрашнему дню область готова. Вот это, наверно, всегда самый волнительный момент лета.

Руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко:

– Мне посчастливилось, и я в августе съездила на неделю в отпуск в Севастополь. Учитывая, что это первый раз во взрослой жизни, когда я в Крыму, конечно, впечатления неизгладимые. Мы на машине ездили, очень порадовала «Таврида»: это счастье для водителя – ехать по этой дороге. Приятные впечатления и от моря, и от Севастополя.

И второе впечатление, тоже незабываемое, потому что устали за пандемию сидеть дома: я для себя отметила, что, несмотря на то что всё лето пришлось работать, в Пскове была грандиозная возможность отдыхать вечером и в выходные дни. Фестивали, которые проводились, мероприятия, концерты, бесплатные площадки, очень интересны различным поколениям. У меня сын в 11-й класс идёт в этом году, и были мероприятия, куда мы ходили вместе, и нам обоим было интересно.

И. о. директора СШОР «Надежда» Анна Шкробинец:

– Традиционно лето начинается с работы, потому что у ребят начинаются самые главные старты, а когда они проходят, уже более-менее переходим к отдыху. И в этом году мы с детьми начали отдых необычно: поучаствовали в нетипичном для нас межрегиональном соревновании по пожарно-спасательному спорту. И впервые в истории этого спорта наши девчонки-легкоатлеты выиграли бронзу.

Как-то сложилось в этом году, что у нас никто никуда не поехал, и мы отпуск провели в большой компании с друзьями: выезжали на озёра с палатками, с костром, с рыбалкой, со всем на свете. Оказывается, у нас столько много мест для посещения!

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов:

– Самое яркое событие – когда я со своей семьёй мог проводить время. У меня была неделя, где я просто взял автомобиль, положил на заднем ряду в микроавтобусе два матраса, мы с сыном сели (ему семь лет) и поехали в путешествие. У нас с собой были удочка, сковородка, тёплая одежда и какие-то походные вещи. И у меня на вешалке ещё был костюм. Проехали через несколько регионов, в том числе через Липецкую, Воронежскую, Ростовскую области, потом Адыгею, Краснодарский край, и у меня была возможность встретиться с коллегами в регионах.

А в промежутках мы с сыном были простыми путешественниками, которые встречались с вызовами дискомфортной жизни на колёсах. Мы сознательно останавливались не в гостиницах, а где-то около водоемов, где могли порыбачить. Я рад, что у меня была возможность провести время с сыном. Он уже в таком возрасте, когда ему важно слышать и поучения, и корректировки, и похвалу, и смотреть на мой пример.

Директор СШ по футболу «Стрела» Андрей Аленичев:

– Для меня лето пролетело практически незаметно, потому что я постоянно был в разъездах. Практически каждые выходные уезжал на родину, в Великие Луки, так как там у меня играет сын в команде «Энергия – Великие Луки», постоянно ездил на матчи.

Начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Евгений Алушков:

– Впервые за долгое время отпуск выпал на жаркий август. Деревня, солнце, вода, лес, физическая работа – что может быть лучше после трудовых будней? Поэтому самое яркое впечатление – это отдых летом в жаркую погоду.

Заведующая офтальмологическим отделением Псковской областной клинической больницы, врач-офтальмолог Татьяна Борисова:

– Лето – отпускной период и вечная работа в усечённом составе. А тут ещё такая жара, и плюс мы ещё бегаем. Но единственное, что запомнилось, – профильная конференция в Санкт-Петербурге «Белые ночи». Ездили и в Павловск, и в Пушкин. А так работа, работа и работа. И ещё жара, которую я очень плохо переношу.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов:

– Летом самое значимое событие, которое произошло в моей жизни, то, что у меня родился внук. Что касается всего остального, в любом случае наша жизнь неразрывно связана с нашей работой. Я, честно говоря, очень доволен, что в этом году разрешили поехать в лагерь не на две недели, а на три. Я возил в первый раз младших ребят, их было порядка 30 человек (немного больше). Я доволен, потому что провёл с ними три недели и чисто по-человечески было очень интересно. И они раскрылись, сдружились так, что произошло становление коллектива. Очень доволен этим событием и тем, как ребята себя вели: на самом деле это было очень интересно. В общем, для меня это, наверное, второе значимое событие, которое произошло за лето.

Директор СШ «Бригантина» Сергей Горячев:

– Если в прошлом году был коронавирус, ещё были какие-то ограничения проведения мероприятий, то текущий год в этом плане прошёл спокойно, и это уже хорошо. Тренировочный процесс шёл в полном объёме, дети занимались. Ну а мы работали. Коллективы сейчас работают так, как должны работать при тех правилах, которые были до 2020 года, до коронавируса.

Директор АНО «СНО «Дружба народов и развитие бизнеса» Артур Евтеев:

– Самое хорошее – то, что, несмотря ни на какие ситуации, граждане Европы и граждане России, граждане вообще мира всё равно объединяются. Этим летом мы очень много общались и встречались с представителями различных стран, и, несмотря ни на что, по-прежнему к нам хорошее отношение, люди хотят делать с нами бизнес либо какие-то дополнительные дела, несмотря на то что им это запрещают.

Следователь Следственного управления УМВД России по Псковской области Ксения Ёлгина:

– Самое яркое впечатление этого лета, конечно, отпуск. Мы с детьми очень любим воду и всё, что с ней связано, поэтому устроили себе прогулку на сапах до Псковского озера. Было замечательно!

Автор проекта «Культурная дорога» Денис Жгунов:

– Самое яркое впечатление от лета – это то, что я был на Северном полюсе и там установил флаг нашего региона. Увидеть Северный полюс, белых медведей – это невероятно классное впечатление, которое я запомню на всю жизнь. Это действительно поездка на всю жизнь – на атомном ледоколе «50 лет Победы». Когда стоишь на отметке 90.00.00 – прямо чувствуешь какую-то силу, потому что это такая точка, которая ближе всего к космосу, и там совершенно другой воздух, другое небо, ты наполняешься всеми этими эмоциями. В тот момент было минус 6, но ощущалось как минус 20. А особенно классное впечатление, когда в июле в снежки играешь: это прямо невероятно!

Гендиректор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Михайлов:

– Лето было напряжённым, рабочим. Удалось посетить Санкт-Петербург, Витебск, Хатынь, Минск. Прежде всего, конечно, обращал внимание на подвижной состав Санкт-Петербурга и Минска. Приятно был удивлён, и, в общем-то, нам есть к чему стремиться.

И. о. директора СШ «Гармония» Римма Мухтарова:

– Я занималась внуком и внучкой. Внучка маленькая, она родилась в октябре, поэтому очень много времени пришлось уделять внуку. Мы с ним каждый день ходили на разные мероприятия, участвовали в Празднике пирога, гуляли в парке Строителей. Нам всё понравилось. Всё было организовано чётко и ясно. Все наелись пирогов, всем хватило. Внука оттуда было не увести: «Бабушка, давай я здесь буду участвовать, бабушка, давай сюда».

Потом мы были на концерте в Зелёном театре, выступали псковские артисты. Вот там тоже было очень хорошо, и летняя погода способствовала, и было очень много народа. Ещё мне очень понравился концерт в часть Дня флага. Меня поразило, когда запели песню про флаг, оказалось, что вся молодёжь эту песню знает, поют эту песню. Меня это просто до слёз тронуло. Я повернулась и говорю: «Девушки, вы эту песню знаете?» – «Да». Эта песня новая, я, например, её не знаю. Я осталась довольна, надо проводить побольше таких патриотических мероприятий в Пскове.

Начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Полатовский:

– Я вот судака в Великой на четыре килограмма поймал. Где точно – не скажу. Ни один рыбак вам не скажет место, где он поймал. А потом я этого судака отпустил. Правда.