Прокуратура Псковской области отмечает 78-ю годовщину со дня образования

Иван Грибов выразил признательность ветеранам, которые воспитали не одно поколение прокурорских работников. «Ваш опыт и знания – необходимый фундамент для работы молодого поколения. Благодаря напряжённому и ответственному труду нашего коллектива растёт доверие и уважение граждан к закону, институтам государственной власти. Убеждён, что и в дальнейшем работники прокуратуры области будут непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, защищать интересы личности и государства! Желаю вам чтить вековые традиции, заложенные нашими предшественниками, неукоснительно соблюдать требования к службе, сохранять преданность своему делу, верность профессиональному долгу. С праздником!» – сказал он.