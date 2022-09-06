Прокуратура Псковской области отмечает 78-ю годовщину со дня образования
В Псковской области отмечают 78-ю годовщину со дня образования органов прокуратуры региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
По словам прокурора региона Ивана Грибова, за последние годы многое сделано для формирования кадрового потенциала прокурорских работников. Особое внимание было уделено укреплению материально-технической базы, внедрению современных информационных технологий, совершенствованию форм надзорной деятельности.
«Прокуратура Псковской области является одним из звеньев централизованной системы органов прокуратуры Российской Федерации. Высокий профессионализм и верность служебному долгу её работников являются важнейшими факторами, обеспечивающими стабильную социально-экономическую и общественно-политическую обстановку в регионе», – отметил прокурор области.
Иван Грибов выразил признательность ветеранам, которые воспитали не одно поколение прокурорских работников. «Ваш опыт и знания – необходимый фундамент для работы молодого поколения. Благодаря напряжённому и ответственному труду нашего коллектива растёт доверие и уважение граждан к закону, институтам государственной власти. Убеждён, что и в дальнейшем работники прокуратуры области будут непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, защищать интересы личности и государства! Желаю вам чтить вековые традиции, заложенные нашими предшественниками, неукоснительно соблюдать требования к службе, сохранять преданность своему делу, верность профессиональному долгу. С праздником!» – сказал он.
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