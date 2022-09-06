Об аварийности на объектах ЖКХ региона рассказал Сергей Грахов

15:03, 06 сентября 2022, ПАИ

В последние годы в Псковской области практически не было серьёзных аварий в ЖКХ, сообщил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Несмотря на то что ситуация с тепловым и водопроводным коммунальным хозяйством у нас одна из самых сложных в стране по ветхости и износу, выходящих за нормативы аварийных ситуаций у нас практически не было», — подчеркнул спикер.

По его словам, это говорит о том, что хорошо работают и Ростехнадзор, и муниципальные предприятия, и муниципалитеты.