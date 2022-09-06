Продающие санкционные продукты сайты заблокировали по решению великолукского суда

14:43, 06 сентября 2022, ПАИ

Сайты с информацией о продаже санкционной продукции заблокировали по иску Великолукской транспортной прокуратуры, сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По результатам проведённого мониторинга надзорное ведомство обнаружило сайты, содержащие сведения о продаже товаров, подпадающих под действие специальных экономических мер (санкционных). При этом вход на ресурсы был свободный, регистрация пользователей для доступа не требовалась.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает запрет на распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По результатам проверки транспортная прокуратура направила в суд административные исковые заявления с требованиями признать информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Великолукской городской суд удовлетворил требования прокурора. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.