Краткосрочный план капремонта выполнен в пяти районах Псковской области

16:33, 06 сентября 2022, ПАИ

Запланированные на 2022 год работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах полностью выполнены в пяти районах Псковской области, сообщили в Фонде капремонта Псковской области.

На данный момент на 100 % работы проведены в Бежаницком, Красногородском, Новоржевском, Себежском и Гдовском районах.

В этих муниципалитетах капитально отремонтировали 18 конструктивных элементов в 18 многоквартирных домах. В основном проводился капитальный ремонт крыш, всего их отремонтировали 17. Также приведён в порядок один фасад.

Кроме того, на территории Псковской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта. За прошедший месяц завершён капитальный ремонт 23 конструктивных элементов в 19 многоквартирных домах. Так, выполнен капремонт 12 крыш, трёх систем теплоснабжения, двух систем холодного водоснабжения, двух фасадов, системы горячего водоснабжения, системы водоотведения, фундамента и подвального помещения.

Наибольший объём работ выполнен в Великих Луках и в Струго-Красненском районе. «Уровень собираемости взносов напрямую влияет на темпы реализации региональной программы капитального ремонта. На текущую дату собираемость взносов на капитальный ремонт за период с марта 2015 года составляет порядка 85 %», — пояснили в фонде.