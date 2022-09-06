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Общество

Делегация Псковской области прибыла на образовательный форум «Ладога»

Делегация от Псковской области прибыла на XIV Межрегиональный молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», сообщается в группе «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент ребята осваиваются на новом месте. У участников делегации уже начались обучение и встречи со спикерами форума.

Мероприятие пройдёт в очном формате с 5 по 11 сентября на территории Ленинградской области. Темой встречи в этом году станет патриотизм — военный и гражданский. Программа форума также будет наполнена мероприятиями, направленными на профилактику деструктивных настроений в молодёжной среде. Кроме того, темами дискуссий станут Год народного искусства и нематериального культурного наследия городов России и празднование 350-летия со дня рождения Петра Первого.

Работа на форуме будет проведена через восемь образовательных потоков: «Школа сохранения исторической памяти» для участников молодёжных сообществ патриотической направленности, военно-патриотических клубов и поисковых объединений, студентов, сотрудников библиотек и архивов, краеведов; «Современный защитник Отечества» для юнармейцев, представителей военно-патриотических клубов, педагогов, старших вожатых; «Центр системного воспитания «Я созидаю будущее» для молодых работников учреждений культуры, предпринимателей, педагогов; «Россия — наука и достижения» для молодых учёных, медиаактивистов, журналистов, филологов и лингвистов; «Наследие Петра I на Северо-Западе России» для молодых сотрудников библиотек и архивов, учителей истории, краеведов; «Школа ценностей», организованная совместно с РПЦ; «Киберфрон» для курсантов военных вузов и сотрудников высокотехнологичных предприятий; «Лаборатория правды» для молодёжных СМИ, представителей молодёжных советов, студентов университетов.

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