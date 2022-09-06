Делегация Псковской области прибыла на образовательный форум «Ладога»

16:47, 06 сентября 2022, ПАИ

Делегация от Псковской области прибыла на XIV Межрегиональный молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», сообщается в группе «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

На данный момент ребята осваиваются на новом месте. У участников делегации уже начались обучение и встречи со спикерами форума.

Мероприятие пройдёт в очном формате с 5 по 11 сентября на территории Ленинградской области. Темой встречи в этом году станет патриотизм — военный и гражданский. Программа форума также будет наполнена мероприятиями, направленными на профилактику деструктивных настроений в молодёжной среде. Кроме того, темами дискуссий станут Год народного искусства и нематериального культурного наследия городов России и празднование 350-летия со дня рождения Петра Первого.