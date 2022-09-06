Делегация Псковской области прибыла на образовательный форум «Ладога»
Делегация от Псковской области прибыла на XIV Межрегиональный молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», сообщается в группе «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
На данный момент ребята осваиваются на новом месте. У участников делегации уже начались обучение и встречи со спикерами форума.
Мероприятие пройдёт в очном формате с 5 по 11 сентября на территории Ленинградской области. Темой встречи в этом году станет патриотизм — военный и гражданский. Программа форума также будет наполнена мероприятиями, направленными на профилактику деструктивных настроений в молодёжной среде. Кроме того, темами дискуссий станут Год народного искусства и нематериального культурного наследия городов России и празднование
Работа на форуме будет проведена через восемь образовательных потоков: «Школа сохранения исторической памяти» для участников молодёжных сообществ патриотической направленности,
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Когда родители имеют право на неполный рабочий день, разъяснили псковичам