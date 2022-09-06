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Общество

К концу сентября порядка 90% жителей Псковской области обеспечат хорошей связью

Фото: pixabay

К концу сентября порядка 90 % жителей Псковской области будут обеспечены хорошей мобильной связью. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников на форуме «Единой России» 6 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что удалось сделать большой шаг вперёд в развитии мобильной связи в Псковской области. Так, в марте появилось почти 50 новых вышек, ещё 13 планируется запустить в ближайшее время. 

«К концу месяца 90 % жителей будут обеспечены хорошей связью, мобильной связью будет покрыто 60 % нашей территории», — уточнил Михаил Ведерников.

Подключение к мобильной связи мобильных вышек в Псковской области проводилось по национальному проекту «Цифровая экономика». Нацпроект направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу, на создание условий для высокотехнологичного бизнеса, на повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, на укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

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