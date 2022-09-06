Финансирование проектов ТОС в Псковской области увеличат до 70 млн рублей

16:54, 06 сентября 2022, ПАИ

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Финансирование конкурса проектов ТОС в Псковской области увеличат с 40 млн до 70 млн рублей, сообщил 6 сентября глава региона Михаил Ведерников на форуме «Единой России».

Он обратил внимание на то, что за несколько лет в этой области удалось добиться значимых результатов. «Все возможности для развития Псковской области есть. Надо настраивать псковичей на общую долгую и конструктивную работу», — отметил глава региона.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) — форма реализации инициатив граждан, направленных на улучшение качества жизни на своей территории. Напомним, что создать ТОС могут не только жители нескольких жилых домов или целого дома, но и одного подъезда многоквартирного дома.