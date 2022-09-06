Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Финансирование проектов ТОС в Псковской области увеличат до 70 млн рублей

Финансирование конкурса проектов ТОС в Псковской области увеличат с 40 млн до 70 млн рублей, сообщил 6 сентября глава региона Михаил Ведерников на форуме «Единой России».

Он обратил внимание на то, что за несколько лет в этой области удалось добиться значимых результатов. «Все возможности для развития Псковской области есть. Надо настраивать псковичей на общую долгую и конструктивную работу», — отметил глава региона. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) — форма реализации инициатив граждан, направленных на улучшение качества жизни на своей территории. Напомним, что создать ТОС могут не только жители нескольких жилых домов или целого дома, но и одного подъезда многоквартирного дома. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 сентября 2022

Квест «Дорога в школу» прошёл в Пушкиногорском районе
06 сентября 2022

Профсоюзы объявили о начале акции «Подари ребёнку праздник»

06 сентября 2022

Митрополит Тихон поднялся на 13 строчек в топ-30 медиарейтинга псковских випов
06 сентября 2022

Варианты решения кадровой проблемы в регионах обсудят в Госдуме
06 сентября 2022

Псковский Красный Крест будет сотрудничать с Общественной палатой региона
06 сентября 2022

Соревнования по водному ориентированию организуют псковские профсоюзы

06 сентября 2022

«Шанс» просит о помощи в строительстве приюта в Пскове
06 сентября 2022

Названа дата начала отопительного сезона в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...