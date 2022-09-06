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Общество

Псковской молодёжи напомнили об ответственности за экстремизм

Открытый диалог на тему профилактики экстремизма состоялся в гуманитарном лицее города Пскова. Мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, провели для учащихся 9 и 10 классов полицейские. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Основная цель встречи – предупреждение и пресечение проявлений экстремистской направленности, предотвращение распространения радикализма среди молодёжи, в том числе в социальных сетях.

«В формате открытой беседы полицейские совместно с детьми обсудили проблему экстремизма, рассказав, чем опасны экстремистские проявления, какие символы и знаки являются запрещенными, а также разъяснили ребятам правовые аспекты этого вопроса. Выступающие рассказали ребятам об опасностях, которые могут поджидать их в сети Интернет. Они разъяснили аудитории, что молодёжный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе нормам поведения, к закону, появлении неформальных молодежных объединений, пропагандирующих свои идеи в основном через социальные сети. Познакомили слушателей с основными правовыми аспектами законодательства в данной области, рассказав участникам встречи об административной и уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности», – рассказали в ведомстве.

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