Варианты решения кадровой проблемы в регионах обсудят в Госдуме

18:22, 06 сентября 2022, ПАИ

Возможные варианты решения кадровой проблемы в регионах обсудят в Госдуме, сообщил депутат ГД Александр Козловский в ходе рабочей поездки в Остров, пишет газета «Островские вести».

«Одна из проблем связана с дефицитом учителей, врачей. У нас сейчас начнется осенняя сессия, на первом же пленарном заседании мы совместно с коллегами обсудим и в дальнейшем подумаем, с какими инициативами выйти для того, чтобы регионы не испытывали острого дефицита. К сожалению, имея свой университет, где готовят педагогов, наши выпускники стремятся уехать в города-миллионники. Многие также работают не по профессии. Эту тему необходимо обсуждать, принимать решительные меры для того, чтобы дефицит кадров в районах устранить», - сказал он.

Также в ходе рабочего визита в Остров он оценил реализацию проектов ТОСов. «Несколько лет назад ТОСы были единичными, сейчас они уже стали массовыми. Это, конечно же, благодаря поддержке президента и губернатора Псковской области, выделяющего на эти цели значительные средства. Территории становятся всё более и более благоустроенными. Обсуждался вопрос реализации народных и партийных программ на территории Острова. Остров всегда занимал активную позицию благодаря главе района, активу, администрации муниципалитета. Он участвует во многих программах. Хотелось бы отметить, что проекты реализуются в разных уголках города. Едешь по улицам, ведутся большие ремонты, стройки», — отметил парламентарий.

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