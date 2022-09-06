Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Варианты решения кадровой проблемы в регионах обсудят в Госдуме

Фото: газета «Островские вести»

Возможные варианты решения кадровой проблемы в регионах обсудят в Госдуме, сообщил депутат ГД Александр Козловский в ходе рабочей поездки в Остров, пишет газета «Островские вести».

«Одна из проблем связана с дефицитом учителей, врачей. У нас сейчас начнется осенняя сессия, на первом же пленарном заседании мы совместно с коллегами обсудим и в дальнейшем подумаем, с какими инициативами выйти для того, чтобы регионы не испытывали острого дефицита. К сожалению, имея свой университет, где готовят педагогов, наши выпускники стремятся уехать в города-миллионники. Многие также работают не по профессии. Эту тему необходимо обсуждать, принимать решительные меры для того, чтобы дефицит кадров в районах устранить», - сказал он.

Фото: газета «Островские вести»

Также в ходе рабочего визита в Остров он оценил реализацию проектов ТОСов. «Несколько лет назад ТОСы были единичными, сейчас они уже стали массовыми. Это, конечно же, благодаря поддержке президента и губернатора Псковской области, выделяющего на эти цели значительные средства. Территории становятся всё более и более благоустроенными. Обсуждался вопрос реализации народных и партийных программ на территории Острова. Остров всегда занимал активную позицию благодаря главе района, активу, администрации муниципалитета. Он участвует во многих программах. Хотелось бы отметить, что проекты реализуются в разных уголках города. Едешь по улицам, ведутся большие ремонты, стройки», — отметил парламентарий.

Фото: газета «Островские вести»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 сентября 2022

Квест «Дорога в школу» прошёл в Пушкиногорском районе
06 сентября 2022

Профсоюзы объявили о начале акции «Подари ребёнку праздник»

06 сентября 2022

Митрополит Тихон поднялся на 13 строчек в топ-30 медиарейтинга псковских випов
06 сентября 2022

Варианты решения кадровой проблемы в регионах обсудят в Госдуме
06 сентября 2022

Псковский Красный Крест будет сотрудничать с Общественной палатой региона
06 сентября 2022

Соревнования по водному ориентированию организуют псковские профсоюзы

06 сентября 2022

«Шанс» просит о помощи в строительстве приюта в Пскове
06 сентября 2022

Названа дата начала отопительного сезона в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...