Митрополит Тихон поднялся на 13 строчек в топ-30 медиарейтинга псковских випов

18:24, 06 сентября 2022, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поднялся на 13 строчек и занял седьмое место в топ-30 регионального медиарейтинга за август 2022 года. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Как отмечают авторы исследования, одним из крупных инфоповодов стало Успение Пресвятой Богородицы – престольный праздник Псково-Печерского монастыря, где митрополит Тихон является настоятелем.

Впрочем, как отмечают авторы рейтинга, были и другие темы, привлекавшие к псковскому владыке внимание региональных и федеральных СМИ. В частности, митрополит Тихон встречался с отдыхающими в Псковской области детьми с освобождённых территорий Украины, был избран временным членом Священного Синода, упоминался в связи с фестивалем «Ледовое побоище» в Самолве и победой плана благоустройства Печор на конкурсе в рамках всероссийского форума проектов комфортной среды, вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко он открывал очередную смену молодёжного лагеря «Истоки».

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».