Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Тихон поднялся на 13 строчек в топ-30 медиарейтинга псковских випов

Митрополит Псковский и Порховский Тихон поднялся на 13 строчек и занял седьмое место в топ-30 регионального медиарейтинга за август 2022 года. Рейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Как отмечают авторы исследования, одним из крупных инфоповодов стало Успение Пресвятой Богородицы – престольный праздник Псково-Печерского монастыря, где митрополит Тихон является настоятелем.

Впрочем, как отмечают авторы рейтинга, были и другие темы, привлекавшие к псковскому владыке внимание региональных и федеральных СМИ. В частности, митрополит Тихон встречался с отдыхающими в Псковской области детьми с освобождённых территорий Украины, был избран временным членом Священного Синода, упоминался в связи с фестивалем «Ледовое побоище» в Самолве и победой плана благоустройства Печор на конкурсе в рамках всероссийского форума проектов комфортной среды, вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко он открывал очередную смену молодёжного лагеря «Истоки».

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 сентября 2022

Квест «Дорога в школу» прошёл в Пушкиногорском районе
06 сентября 2022

Профсоюзы объявили о начале акции «Подари ребёнку праздник»

06 сентября 2022

Митрополит Тихон поднялся на 13 строчек в топ-30 медиарейтинга псковских випов
06 сентября 2022

Варианты решения кадровой проблемы в регионах обсудят в Госдуме
06 сентября 2022

Псковский Красный Крест будет сотрудничать с Общественной палатой региона
06 сентября 2022

Соревнования по водному ориентированию организуют псковские профсоюзы

06 сентября 2022

«Шанс» просит о помощи в строительстве приюта в Пскове
06 сентября 2022

Названа дата начала отопительного сезона в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...