Пассажирка мотоцикла пострадала в результате столкновения двух мотоциклов
В Псковском районе на автодороге Подосье-Пески, несовершеннолетний водитель мотоцикла Racer, допустил столкновение с другим мотоциклистом, который в последствии скрылся с места ДТП.
В результате столкновения пострадала 18-летняя пассажирка мотоцикла Racer, которая госпитализирована прибывшей бригадой скорой помощи в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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