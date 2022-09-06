Пассажирка мотоцикла пострадала в результате столкновения двух мотоциклов

22:00, 06 сентября 2022, ПАИ

В Псковском районе на автодороге Подосье-Пески, несовершеннолетний водитель мотоцикла Racer, допустил столкновение с другим мотоциклистом, который в последствии скрылся с места ДТП.

В результате столкновения пострадала 18-летняя пассажирка мотоцикла Racer, которая госпитализирована прибывшей бригадой скорой помощи в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.