Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский музей приглашает увидеть коллекцию оружия войны 1812 года

Бородинская битва состоялась 7 сентября 210 лет назад. В фондах Псковского музея-заповедника можно найти множество предметов, которые связаны с этим событием и Псковской губернией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Сразу после вторжения наполеоновской армии в Пскове было создано народное ополчение. Население снабжало продовольствием и фуражом корпус генерала П. Витгенштейна. Он прикрывал путь на Псков и Петербург. Главные русские армии ещё отступали, а этот корпус 18-19 июля 1812 года в битве при Клястицах на южной границе Псковской губернии разбил французов. Продвижение на столицу было остановлено.

В Отечественной войне 1812 года принимали участие несколько псковских полков. Псковский пехотный полк (бывший И. Мевса) защищал Смоленск, сражался на Бородинском поле. Вторая гренадёрская рота Псковского пехотного полка билась на Багратионовых флешах, несколько раз принимала участие в штыковой атаке и понесла большой урон. Первая и третья роты этого полка помогали батарее генерала Н. Раевского. Псковичи принимали участие в заграничном походе и торжественном входе в Париж. За кампанию 1812–1815 гг. Псковский пехотный генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк получил знаки на шапки «За отличие» и три георгиевские серебряные трубы.

В собрании Псковского музея-заповедника хранится большое количество артефактов, относящихся к данным событиям. В фондах музея хранятся образцы стрелкового и холодного оружия войны 1812 года, например русский кремневый кавалерийский (солдатский) пистолет образца 1809 года (г. Тула).

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника. Русский кремневый кавалерийский пистолет

В фондах музея хранится и кремневое пехотное ружьё 1814 года (Франция), периода Отечественной войны 1812 года, Сент-Этьен – Императорской оружейной мануфактуры. Дальность стрельбы пехотного ружья составляла около 200 метров.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника. Кремневое пехотное ружьё образца 1814 года

Ещё один экспонат – кавалерийская офицерская шпага образца 1798 года (с ножнами).

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника. Кавалерийская офицерская шпага образца 1798 года

В нумизматической коллекции Псковского музея-заповедника найдётся серебряная монета (1,5 рубля) 1839 года: её отчеканили по величайшему указанию императора Николая I на Императорском монетном дворе Санкт-Петербурга в память об открытии памятника-часовни на Бородинском поле.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника. Серебряная монета, 1,5 рубля, 1839 года (аверс)

Всего было отчеканено 6 000 монет, и первоначально они предназначались для раздачи в виде памятных подарков участникам Бородинской битвы 1812 года, однако планы с этой благой целью из-за бюрократических проволочек не были реализованы и в массовое употребление монета не попала.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника. Серебряная монета, 1,5 рубля, 1839 года (реверс)

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 сентября 2022

Золотую медаль завоевала псковичка на Кубке России по стрельбе из лука
07 сентября 2022

Отопительный сезон начался в Псковской области
07 сентября 2022

Врачи рассказали об особенностях женского алкоголизма
07 сентября 2022

Доступность льготных лекарств обсуждают в медиацентре ПАИ
07 сентября 2022

Число отказавшихся от VPN из-за утечки данных россиян выросло вдвое
07 сентября 2022

Росгвардейцы позаботятся о безопасности участвующих в выборах псковичей
07 сентября 2022

В облздраве назвали продукты для снижения риска развития рака
07 сентября 2022

Благоустройство воинского захоронения начали в Пушкинских Горах

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...