Псковский музей приглашает увидеть коллекцию оружия войны 1812 года

11:27, 07 сентября 2022, ПАИ

Бородинская битва состоялась 7 сентября 210 лет назад. В фондах Псковского музея-заповедника можно найти множество предметов, которые связаны с этим событием и Псковской губернией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Сразу после вторжения наполеоновской армии в Пскове было создано народное ополчение. Население снабжало продовольствием и фуражом корпус генерала П. Витгенштейна. Он прикрывал путь на Псков и Петербург. Главные русские армии ещё отступали, а этот корпус 18-19 июля 1812 года в битве при Клястицах на южной границе Псковской губернии разбил французов. Продвижение на столицу было остановлено.

В Отечественной войне 1812 года принимали участие несколько псковских полков. Псковский пехотный полк (бывший И. Мевса) защищал Смоленск, сражался на Бородинском поле. Вторая гренадёрская рота Псковского пехотного полка билась на Багратионовых флешах, несколько раз принимала участие в штыковой атаке и понесла большой урон. Первая и третья роты этого полка помогали батарее генерала Н. Раевского. Псковичи принимали участие в заграничном походе и торжественном входе в Париж. За кампанию 1812–1815 гг. Псковский пехотный генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк получил знаки на шапки «За отличие» и три георгиевские серебряные трубы.

В собрании Псковского музея-заповедника хранится большое количество артефактов, относящихся к данным событиям. В фондах музея хранятся образцы стрелкового и холодного оружия войны 1812 года, например русский кремневый кавалерийский (солдатский) пистолет образца 1809 года (г. Тула).

В фондах музея хранится и кремневое пехотное ружьё 1814 года (Франция), периода Отечественной войны 1812 года, Сент-Этьен – Императорской оружейной мануфактуры. Дальность стрельбы пехотного ружья составляла около 200 метров.

Ещё один экспонат – кавалерийская офицерская шпага образца 1798 года (с ножнами).

В нумизматической коллекции Псковского музея-заповедника найдётся серебряная монета (1,5 рубля) 1839 года: её отчеканили по величайшему указанию императора Николая I на Императорском монетном дворе Санкт-Петербурга в память об открытии памятника-часовни на Бородинском поле.

Всего было отчеканено 6 000 монет, и первоначально они предназначались для раздачи в виде памятных подарков участникам Бородинской битвы 1812 года, однако планы с этой благой целью из-за бюрократических проволочек не были реализованы и в массовое употребление монета не попала.