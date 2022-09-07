Россельхозбанк направил на сезонные работы в Псковской области почти 1 млрд рублей

12:22, 07 сентября 2022, ПАИ

В 2022 году Россельхозбанк внёс существенный вклад в укрепление и развитие агропромышленного комплекса Псковской области. По сравнению с 2021 годом кредитный портфель юридических лиц был увеличен на 26% и составил почти 4 млрд. рублей. Доля банка на рынке сельскохозяйственного кредитования в сегменте малого и среднего бизнеса достигла 51 %.

«Кредитная политика Россельхозбанка позволила аграриям успешно провести посевную кампанию весной этого года. Банк профинансировал сезонные работы на 923 млн рублей, а также на 656,3 млн рублей нарастил объемы инвестиционного кредитования в аграрном секторе Псковской области», - прокомментировал директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

К примеру, при поддержке Россельхозбанка был реализован один из крупнейших в регионе инвестиционных проектов ОАО «Красное знамя» по строительству молочной фермы на 1800 голов фуражного стада в деревне Насва Новосокольнического района. Реализация другого масштабного инвестиционного проекта ООО «ПсковАгроИнвест» по строительству роботизированного комплекса на 1920 голов в деревне Ажово Псковского района с использованием новейших достижений науки и техники поможет в развитии животноводства в Псковской области.

Деятельность Россельхозбанка по поддержке АПК региона способствовала достижению значимых результатов в сельском хозяйстве в 2021 году. Так, например, объем производства продукции в хозяйствах всех категорий достиг 58,8 млрд. рублей в стоимостном выражении. Уровень самообеспечения региона мясом и молоком соответственно составляет 313,6 % и 108,3 %, картофелем - 160,2 %, овощами - 53 %. Одна из приоритетных отраслей Псковской области - молочное животноводство - в регионе функционируют 7 молочных комплексов.

В целом, по всей России Россельхозбанк увеличил объем льготного кредитования сезонных работ на 24,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 292,4 млрд рублей. Общий прирост финансовой поддержки на эту цель составил более 21,5% до 427,7 млрд рублей. Таким образом, 2/3 средств на посевную аграрии получили на самых выгодных для себя условиях.

В текущем году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Россельхозбанк увеличил кредитование крупного бизнеса в АПК на 14% - до 772,6 млрд рублей, среднего, малого и микробизнеса - на 8,6% - до 160,6 млрд рублей.

Выдачи средств жителям сельских территорий составили 24,4 млрд рублей.

Заемные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств.

В 2022 году банк также усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 360,4 млрд рублей (+35,0% к аналогичному периоду 2021 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось на 16 % за год до 1621 юридических лиц/групп компаний.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.