В облздраве назвали продукты для снижения риска развития рака
Здоровое питание может стать эффективной профилактикой рака, по мнению онкологов. Основные продукты, которые способствуют снижению риска развития онкозаболеваний, перечислил региональный комитет по здравоохранению в своём Telegram-канале.
Уменьшить возникновения опухоли молочной железы и других видов рака помогают брокколи, цветная и брюссельская капуста. Это связано с содержанием в них антиоксидантов. Похожие соединения содержит льняное семя, которое также блокируют раковые изменения.
Злаки и цельнозерновые продукты помогут снизить риск развития рака толстой кишки.
Зелень с тёмными листьями (шпинат, руккола, базилик) способствуют выведению из организма опасных свободных радикалов.
«Черника содержит самое большее количество полезных соединений, которые снижают риск развития любых видов рака», – говорится в сообщении.
Виноград содержит ресвератрол, способный предотвратить повреждение клеток, а зелёный чай способен предотвратить и замедлить развитие рака толстой кишки, печени, молочной железы и простаты.
Употребление томатов помогает снизить риск рака простаты, молочной железы, лёгких и желудка.
Морские водоросли имеют в своём составе кислоты, которые полезны при лечении рака лёгких.
Кофе снижает риск развития базальноклеточной карциномы – одного из самых распространённых видов рака кожи.
Грейпфруты едят для предупреждения развития рака всех видов. Апельсины и лимоны стимулируют работу иммунных клеток, которые уничтожают раковые клетки.