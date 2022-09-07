В облздраве назвали продукты для снижения риска развития рака

13:27, 07 сентября 2022, ПАИ

Здоровое питание может стать эффективной профилактикой рака, по мнению онкологов. Основные продукты, которые способствуют снижению риска развития онкозаболеваний, перечислил региональный комитет по здравоохранению в своём Telegram-канале.

Уменьшить возникновения опухоли молочной железы и других видов рака помогают брокколи, цветная и брюссельская капуста. Это связано с содержанием в них антиоксидантов. Похожие соединения содержит льняное семя, которое также блокируют раковые изменения.

Злаки и цельнозерновые продукты помогут снизить риск развития рака толстой кишки.

Зелень с тёмными листьями (шпинат, руккола, базилик) способствуют выведению из организма опасных свободных радикалов.

«Черника содержит самое большее количество полезных соединений, которые снижают риск развития любых видов рака», – говорится в сообщении.

Виноград содержит ресвератрол, способный предотвратить повреждение клеток, а зелёный чай способен предотвратить и замедлить развитие рака толстой кишки, печени, молочной железы и простаты.

Употребление томатов помогает снизить риск рака простаты, молочной железы, лёгких и желудка.

Морские водоросли имеют в своём составе кислоты, которые полезны при лечении рака лёгких.

Кофе снижает риск развития базальноклеточной карциномы – одного из самых распространённых видов рака кожи.

Грейпфруты едят для предупреждения развития рака всех видов. Апельсины и лимоны стимулируют работу иммунных клеток, которые уничтожают раковые клетки.