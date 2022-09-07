Благоустройство воинского захоронения начали в Пушкинских Горах

13:22, 07 сентября 2022, ПАИ

Ремонтно-восстановительные работы начались на центральном воинском захоронении в посёлке Пушкинские Горы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Воинское захоронение в центре города открыто в 1949 году. Там похоронены два героя Советского Союза Иван Захаров и Дмитрий Тимофеев, кавалер трёх орденов Славы Пётр Антипов, а также более 400 красноармейцев.

Капитальное благоустройство уже проводилось в 2011–2013 годах, но было принято решение о повторном ремонте в связи с состоянием захоронений.

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Ремонтные работы начали 1 сентября и планируют завершить к началу ноября. В ходе благоустройства рабочие укрепят основания захоронений, очистят текст на стеле от старой мастики, снимут слои старой краски, проведут ремонт монумента и газового оборудования.