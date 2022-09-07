Побил ли Псков рекорд холода в сентябре, рассказали в Гидрометцентре

13:13, 07 сентября 2022, ПАИ

В начале сентября в Псковской области не было зафиксировано никаких рекордов и антирекордов. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Были годы, когда в первые дни сентября температуры были +8...+11 градусов. А у нас было +11...+13», — уточнила синоптик.

Тала Нещадимова заметила, что в ночь на 3 сентября в городе Дно было зафиксировано снижение температуры до -3 градусов. При этом днём температура была плюсовая.

Добавим, что первые пять дней сентября этого года в Санкт-Петербурге стали самыми холодными за последние 106 лет. Средняя температура за этот период составила чуть выше девяти градусов.