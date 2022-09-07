О синдроме внутреннего похмелья рассказал псковский врач

14:55, 07 сентября 2022, ПАИ

Одним из губительных синдромов является внутреннее похмелье, когда человек не может начать день без алкоголя. Об этом сообщил заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«И конечно, такие грубые симптомы, когда человек употребляет алкоголь много дней подряд. Возникает этот синдром внутреннего похмелья, когда без рюмки невозможно начать день, потому что алкоголь уже важен человеку в процессе работы организма», - пояснил он.

Как отметил эксперт, если человек в магазине сравнивает продукты с ценами на алкоголь, то это тоже считается «точкой отсчёта».

Врач подчеркнул, что в таких случаях нужно обращаться в специализированные учреждения, и добавил, что «трезвые люди проживут долго, а нация будет более счастлива и конкурентоспособна в этом сложном мире».