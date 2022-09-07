Дефицита льготных лекарств в Псковской области нет, заверила Татьяна Кузьмина

14:31, 07 сентября 2022, ПАИ

Дефицита льготных лекарств в Псковской области нет, заверила директор ГКУЗ Псковской области «Управление фармации» Татьяна Кузьмина.

«Основные препараты есть в льготе. Иногда, правда, бывают задержки с их выдачей, например, когда количество не было рассчитано на пациента: он только вошел в льготу. Есть некоторые трудности с розничной реализацией импортных препаратов из недружественных стран, но у нас они закуплены на определенный период и в льготе имеются. Сейчас ведутся закупки уже на следующий период. Импортные препараты до сих выходят на торги. К тому же и российская промышленность активно включилась в процесс импортозамещения», - добавила Татьяна Кузьмина.

По ее словам, промышленность «старается держать руку на пульсе». «И если не будет поставок напрямую, то заграничные лекарства завозят через другие страны. Меняют логистику, потому что с нашего рынка производители уходить не хотят», - констатировала Татьяна Кузьмина.

Руководитель Управления фармации также отметила, что стоимость препаратов «немного повысилась в розничной торговле», опта это фактически не коснулось