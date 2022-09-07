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Монтаж пролётного строения Троицкого моста начнут в Пскове на этой неделе

Монтажом пролётного строения Троицкого моста займутся в Пскове на этой неделе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города.

«Мы не отступаем от графика, у нас в планах открыть движение в этом году, поэтому все идёт по графику. Работают бригады и ночью, и днём, но ночью ведутся бесшумные работы, потому что жителям тоже нужно спать и отдыхать. После монтажа пролётного строения будет этап укладки тротуаров, укрепления, гидроизоляции, там большой комплекс работ», - рассказал ПАИ начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Также он отметил, что полностью реконструкция завершится в следующем году, так как объём достаточно большое. Но основные моменты сделают уже к концу года, для удобства жителей и гостей города.

Напомним, что  Троицкий мост закрыли для транспорта и пешеходов в Пскове 1 марта 2022 года. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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