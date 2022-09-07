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Происшествия

55 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года

2890 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за восемь месяцев 2022 года. В результате погибли 55 человек, пострадали 27, детей среди них нет. Материальный ущерб составил 297 млн 677 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнём (2393 случая); при нарушении правил устройства и использования электрооборудования (214 случаев); из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи (130 случаев). Также было совершено 82 поджога. Транспорт горел 43 раза.

В городах и райцентрах области произошло 969 пожаров, при которых погибли 11 человек, один из них находился в нетрезвом виде. Материальный ущерб оценивается в 251 млн 257 тыс. рублей. 

В сельской местности за текущий период зафиксировано 1921 воспламенение. Погибло 44 человека, пять из них в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб составил 46 млн 419 тыс. рублей.

С начала года в жилом секторе возникло 459 пожаров. Погибли 53 человека. Ущерб оценивается в 40 млн 647 тыс. рублей. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём (105 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (165 случаев), правил устройства и эксплуатации печи (122 случая). Также зарегистрировано 49 поджогов.

За восемь месяцев этого года в Псковской области уничтожено 264 строения, 15631,04 кв. м площадей, 14 единиц автотранспорта. Пожарным удалось спасти 291 человека, 710 строений, 16 единиц автотранспорта и материальные ценности на сумму 40 млн 460 тыс. рублей.

В ведомстве уточнили, что при пожарах за указанный период погибло 26 пенсионеров, 18 лиц без определённого рода деятельности, пятеро рабочих и шесть инвалидов.

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