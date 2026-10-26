Два человека погибло в ДТП в Псковской области за неделю

18:03, 26 октября 2026, ПАИ

Более тысячи административных правонарушений в сфере дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 19 по 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В ходе профилактических мероприятий выявили 23 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения. При этом семь автомобилистов были задержаны за повторное управление в нетрезвом виде.

Кроме того, за прошедшую неделю на территории региона зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий: в результате аварий десять человек получили травмы различной степени тяжести, ещё два человека погибло.