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Происшествия

Два человека погибло в ДТП в Псковской области за неделю

Более тысячи административных правонарушений в сфере дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции Псковской области с 19 по 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Изображение: Госавтоинспекция Псковской области

В ходе профилактических мероприятий выявили 23 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения. При этом семь автомобилистов были задержаны за повторное управление в нетрезвом виде.

Кроме того, за прошедшую неделю на территории региона зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий: в результате аварий десять человек получили травмы различной степени тяжести, ещё два человека погибло.

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