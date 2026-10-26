За убийство знакомого житель Стругокрасненского района отправится в колонию

18:20, 26 октября 2026, ПАИ

В Стругокрасненском районе вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, убившего своего знакомого, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что вечером 20 февраля местный житель пришёл в гости к знакомому, где между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил приятеля ножом в шею и грудную клетку, отчего тот скончался на месте происшествия.

При этом фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности, в том числе за покушение на убийство.

Собранные следственными органами СК России по Псковской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и назначили ему 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима и ограничение свободы на год и шесть месяцев.