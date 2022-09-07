В Пскове мужчина выпал из окна десятого этажа и погиб
Мужчина выпал из открытого окна десятого этажа многоквартирного дома на улице Юности, 15/130 в Пскове. Как стало известно Псковскому агентству информации, он погиб на месте.
В настоящее время на месте происшествия работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции и следственного комитета. Обстоятельства случившегося выясняются.
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