В Пскове мужчина выпал из окна десятого этажа и погиб

15:18, 07 сентября 2022, ПАИ

Мужчина выпал из открытого окна десятого этажа многоквартирного дома на улице Юности, 15/130 в Пскове. Как стало известно Псковскому агентству информации, он погиб на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции и следственного комитета. Обстоятельства случившегося выясняются.