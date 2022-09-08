В Пскове известная пиццерия откроет ресторан в здании «Стекляшки»

11:35, 08 сентября 2022, ПАИ

Известная сеть пиццерий планирует открыть ресторан быстрого питания в здании магазина «Стекляшка» на улице Советской, 5 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник, близкий к администрации магазина.

Собеседник ПАИ уточнил, что ремонтные работы в помещении, где разместится ресторан, завершатся не раньше чем через полгода.