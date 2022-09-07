Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Работы по консервации усадьбы Княжьи Горки начаты в Дедовичском районе

Начаты работы по консервации нескольких объектов усадебного комплекса Княжьи Горки (Красные Горки), который находится в Дедовичском районе, сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Он отметил, что в настоящее время в усадебном комплексе работают специалисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На объекте с разрешения Росимущества идут работы по консервации. В феврале сообщалось, что на объекте планируется провести противоаварийные работы.

Кроме того, председатель профильного комитета рассказал, что решается вопрос о возможной консервации в следующем году двух или трёх объектов усадьбы в Волышово.

Усадьба Княжьи Горки находится в шести километрах от посёлка Дедовичи на берегу реки Судома. В разные годы она принадлежала разным владельцам: вначале князьям Мещерским, с конца XVIII века до второй половины XIX века – роду Кожиных. К концу XIX века – Строгановым. Первые упоминания об этом имении можно обнаружить в документах конца XVIII века. В это время владельцами имения были князья Мещерские. Вероятно, отсюда и пошло второе название места - Княжьи Горки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 сентября 2022

20-летний труд презентовал великолукский военный историк
07 сентября 2022

Новые штрафы за жестокое обращение с животными появятся в России
07 сентября 2022

Из-за резкого похолодания в Псковской области начнётся протапливание домов
07 сентября 2022

Здание для размещения автостанции и МФЦ построят в Усвятском районе
07 сентября 2022

Почти 308 млн тестов на COVID-19 провели в России
07 сентября 2022

Проект «Без срока давности» представила преподаватель ПсковГУ на форуме «Ладога»
07 сентября 2022

Детские коллективы сето представят регион на фестивале «Напевы северного ветра»
07 сентября 2022

Ещё 250 человек заразились COVID-19 в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...