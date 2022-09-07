Работы по консервации усадьбы Княжьи Горки начаты в Дедовичском районе

18:10, 07 сентября 2022, ПАИ

Начаты работы по консервации нескольких объектов усадебного комплекса Княжьи Горки (Красные Горки), который находится в Дедовичском районе, сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Он отметил, что в настоящее время в усадебном комплексе работают специалисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На объекте с разрешения Росимущества идут работы по консервации. В феврале сообщалось, что на объекте планируется провести противоаварийные работы.

Кроме того, председатель профильного комитета рассказал, что решается вопрос о возможной консервации в следующем году двух или трёх объектов усадьбы в Волышово.

Усадьба Княжьи Горки находится в шести километрах от посёлка Дедовичи на берегу реки Судома. В разные годы она принадлежала разным владельцам: вначале князьям Мещерским, с конца XVIII века до второй половины XIX века – роду Кожиных. К концу XIX века – Строгановым. Первые упоминания об этом имении можно обнаружить в документах конца XVIII века. В это время владельцами имения были князья Мещерские. Вероятно, отсюда и пошло второе название места - Княжьи Горки.