Вадим Нэдик прокомментировал сообщение о вандализме в Волышово

17:28, 07 сентября 2022, ПАИ

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Специалисты Научно-производственного центра оперативно выехали в Волышово после сообщения о якобы произошедшем там акте вандализма, рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Он отметил, что специалисты не обнаружили в самой усадьбе никаких повреждений. Кроме того, всё ценное из усадьбы ранее уже было вывезено: не так давно в усадьбе проводились противоаварийные работы. Также на средства АНО «Фонд возрождения объектов культурного наследия Псковской области» строительная компания возвела на главном усадебном доме временную кровлю. Кроме того, на объекте убрали мусор, демонтировали аварийные конструкции, закрыли оконные проемы и огородили территорию, чтобы не только защитить памятник от разрушения, но и предотвратить проход на объект людей, чтобы обезопасить их от возможных несчастных случаев.

Вадим Нэдик подчеркнул, что, к сожалению, в Волышово довольно часто возникают проблемы со взломом дверей в усадьбу, так как решить вопрос со смотрителем, по его словам, на данный момент не удалось. Он также подчеркнул, что замки в усадьбе уже заменили.

Кроме того, председатель профильного комитета отметил, что во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры решается вопрос о консервации двух или трёх объектов усадьбы при поддержке федеральной общественной организации охраны памятников истории и культуры. Работы могут начать уже в следующем году.

Усадебный дом в Волышово спроектирован в 1860-х годах. В архитектурный ансамбль имения входили большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки. Имение служило прежде всего для организации охоты, в которой в 1880-е годы участвовали граф С. А. Строганов, князья Б. А. Васильчиков и П. П. Голицын. Большая часть имения сохранилась в руинах. В 2018 году дом графа пострадал от пожара.