Сказочники из Псковской области встретятся в Бугрово 10 сентября

18:33, 07 сентября 2022, ПАИ

Областной фестиваль-конкурс «Псковские сказочники, сказители и рассказчики» имени Семёна Гейченко пройдёт в деревне Бугрово Пушкиногорского района. 10 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В рамках года культурного наследия народов России в программу конкурса включили номинацию «Фольклорная сказка разных национальностей». В мероприятии примут участие воспитанники детской школы искусств Пскова, участники художественных коллективов культурно-досуговых учреждений, представители национальных сообществ Псковской области разных возрастных категорий.

Фестиваль продолжит идейную составляющую творческого проекта Псковского областного центра народного творчества и государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» – «Дорога к Пушкину – наша общая дорога!».

Целями и задачами областного фестиваля-конкурса «Псковские сказочники, сказители и рассказчики» имени Семёна Гейченко являются сохранение традиций, преемственность и развитие творчества народных сказителей и рассказчиков разных национальностей, проживающих в Псковской области, возрождение традиционной псковской народной сказки, как особого вида устного народного творчества, выявление собственно-диалектных особенностей традиционного устного народного творчества, использование народной и псковской сказки в живом бытовании, знакомство с псковскими сказителями и выявление новых авторов сказок, создание необходимых условий для развития и совершенствования мастерства псковских сказителей как исполнителей особого жанра устного народного творчества.